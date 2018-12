EMO juhataja: võib oletada, et seekord on pühade ajal EMO ülekoormatud

Kõhuvalu korral võiks spasme esialgu leevendada spasme vähendavate ravimitega, mida oskavad apteekrid väga hästi soovitada. Põllu kogemus näitab, et enamasti ei ole kõhuvalude põhjuseks kirurgilist sekkumist vajav äge haigus, vaid see, kui end liiga pikaks ajaks pühadetoitu nautima unustatakse.

Seljavalu korral võib tarvitada näiteks ibuprofeeni või paratsetamooli, vajadusel maksimaalses päevases annuses. Kindlasti tuleb veenduda, et kodus oleks olemas igapäevaselt tarvitavad retseptiravimid ning näiteks maale sõites need kindlasti kaasa võetaks. Mure korral tasub alati nõu küsida perearsti infotelefonilt 1220.

Tavapäraselt mööduvad jõulupühad EMOs suhteliselt rahulikult. Patsientide hulga suurenemist on Põld märganud tavaliselt pühadejärgsel perioodil, 27. ja 28. detsembril. Käesoleval aastal on seoses pühadega viis järjestikust puhkepäeva, mistõttu ei ole patsientidel paraku võimalik perearsti vastuvõtule pöörduda. Lisaks on kohale jõudnud gripp. Nende kahe asjaolu kokkulangemise tõttu on karta, et EMO peab töötama juba ka 25. ja 26. detsembril ülekoormuse tingimustes. Põllu sõnul on PERH nendeks kuupäevadeks täiendavalt suurendanud EMO valvepersonali.