Pime Jakob palub abi ajukasvajast vabanemisel ja ülikooliõpingute lõpetamisel

2017. kevadel avastati mul peaajukasvaja, peale seda kaotasin nägemise. Nägijast pimedaks meheks üleminek toimus järsku, saatuse tahtel pidin kogema täiesti uut elu. Alates eelmistest jõuludest elab minuga koos juhtkoer labrador Life, kellega koos linnas liiklen. Põnevamad seiklused on olnud lennureis Brüsselisse ja laevareis Stockholmi.

Ärkasin esimest korda haiglas 01. aprillil 2017 29-aastaselt. Tundsin mõnel üksikul korral peavalu ja õrna probleemi nägemisega, kuid arvasin, et see oli lihtsalt üleväsimus. Näiteks õhtul hämaras autoga sõites oli vahel jalakäijaid tumedal taustal raske eristada.

Tavapärase kontrolli käigus silmaarsti juures selgus, et nägemisnärvide juures ei ole aju ehitusega kõik korras. Mind saadeti kiiremas korras haiglasse uuringutele. Järgmised nädalad möödusid justkui aegluubis uuringute ja vastuste ootamise tähe all. Esimene operatsioon ei andnud mingit tulemust, sest proovidest ei suudetud kasvajarakke eristada.

Kirurgilt saadud sünge diagnoos tuli peale teist operatsiooni, mis kujunes olemuselt väga keeruliseks. Õnneks opereeris mind pikaaegse kogemusega professionaalne kirurg. Kõrvalnähtudena kogesin ülekeha tugevaid krampe, tasakaaluhäireid, iiveldust, kõne deformatsiooni, probleeme mäluga. See oli kõige hirmutavam ja õudsam aeg mu elus!

Mul avastati pahaloomuline ajukasvaja, mis surub nägemisnärvidele. Viimase raske operatsiooniga ei õnnestunud kahjuks kogu kasvajat eemaldada. Raviplaani käigus suunati mind mullu jaanipäeva paiku kiiritusravisse, mis kestis kokku poolteist kuud. Kiirituses pidin käima iga päev. See oli maksimaalne doos, mida võib inimesele määrata vaid kord elus. Ühtlasi oli Eestis väga palav suvi ja sõbrad nautisid mõnusat rannailma. Mina pidin käima pika musta kapuutsiga kilejopega ja põletuste vältimiseks end päikese eest varjama.

See oli minu jaoks psühholoogiliselt väga raske aeg. Minu ema ja vend toetasid ning aitasid mind sellest õudusunenäost läbi. Tänan teid südamest! Isa on mul surnud.

Järgmine suur eesmärk on saada tagasi nägemine, millest tunnen enim puudust. Selleks vajan teie, vastutulelike inimeste abi, kes on nõus mind toetama. Plaanin külastada välisriikide arste ja haiglaid, kus on sedatüüpi haigusega rohkem kogemusi.