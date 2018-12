Perearst Elina Badalyan annab nõu, kuidas elada jõulud üle seedeprobleemideta

Keelama peolaua taga ei pea endale midagi, sest süüa võib mõistlikkuse piires kõike. Kõige hullem, mida teha saab, on jätta toidukordi vahele, et mahuks õhtul rohkem sisse. Kuid tühja kõhuga on raske kontrollida, mida suhu pistad ja kui palju. Seetõttu on targem söögikordadest päeval mitte loobuda, et ei tekiks õhtuks hundiisu.

Muidugi on olemas ka toiduaineid, mis omavahel kokku ei sobi ja hakkavad seedetraktis käärima. See omakorda häirib seedetrakti tööd, mis võib põhjustada iiveldust, kõhuvalu, gaase ja väsimust. Nende kaebuste ennetamiseks ei ole soovitatav tarbida koos valgurikkaid toite - juustu, liha ja mune. Vältida tuleks ka rasva ja valgu kombinatsiooni - näiteks õli koos pähklitega või muna koos lihaga.

Samuti ei ole hea maiustada vahetult pärast söömist puuviljadega, sest fruktoos hakkab maos käärima, mis tekitab jällegi erinevaid seedehäireid.

Ka alkoholi pruukimine toidu kõrvale ei ole midagi ennekuulmatut. See ei ole keelatud, kuid ei tohi minna liiale. Meeles peab pidama, et kaloririkkamad on kanged alkohoolsed joogid - näiteks liköörid ja kokteilid. Mistõttu on mõistlik eelistada väiksema suhkrusisaldusega alternatiive - näiteks veini. Seejuures ei tohi unustada rüübata kõrvale vett, mis aitab vältida vedelikupuudust ja vähendab omakorda tarbitava alkoholi hulka.

Kuigi kohvi joomine pärast sööki on muutunud traditsiooniks, siis tasub soe tassike kätte võtta alles tund pärast söömist, sest vastasel juhul seedimine hoopis aeglustub.

Kui kõht on head ja paremat täis, siis on hea minna õue jalutama. Niiviisi seedib toit paremini ja enesetunne paraneb. Juhul kui kõht annab ikkagi tunda, siis võib kasutada apteegist ostetud preparaate. Näiteks kõrvetiste korral on hea võtta tabletti, mis vähendab maos olevat hapet ja pärsib selle tootmist.

Kui vaevab puhitustunne, siis aitab hästi ravim, mille toimeaine on simetikoon, mis lõhub soolestikus tekkinud õhumulle. Olemas on ka medikament, mis sisaldab toidu seedimist soodustavaid ensüüme. Seda tuleb võtta, kui kõhus on raskustunne ja manustada tuleb seda koos toiduga.

Abiks on ka ainevahetust soodustavad looduslikud tilgad, mis sobivad erinevate seedimisega seotud probleemide puhul.