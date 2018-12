Verekeskus ootab laupäeval kõiki doonoreid head tegema

Verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste tõdeb: «Jõulud on rõõmu ja rahu aeg ning kindlasti ka head tegemise aeg. Oleme jõulude-eelset laupäevast lahtiolekut korraldanud ka varem ja doonorid on seda võimalust meelsasti kasutanud. Verekeskuses on sellel päeval eriline meeleolu, ringi käivad päkapikud, jõuluvana ja jagatakse kingitusi,» toonitades: «Pikad pühad mööduvad meile kõigile, nii abivajajatele kui ka abiandjatele, rahulikumalt, kui verevarud on saanud enne seda tõhusa täienduse. Ootame kõiki doonoreid pühade-eelsele heateole!»