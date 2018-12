Tallinna Lastehaigla parimaks arstiks valitu lööb kirglikult kaasa ka EMOs

Preemia määratakse laitmatu erialase tegevuse ja teadmiste rakendamise eest motivatsiooniks ning enesetäienduseks. Preemiate rahastajaks on eraettevõtja ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna. Auhinnafondi suuruseks on 7000 eurot, sellele lisab tulumaksu osa Tallinna Lastehaigla Toetusfond. «Haigla parimaid arste ja õdesid on tema algatusel ja isiklikust fondist tunnustatud juba 16 aastat. Oleme Tiit Kõuhknale südamest tänulikud, et ta on seda traditsiooni pikkade aastate jooksul jätkanud ning eriti suurt rõõmu teeb tema lubadus, et seda järjepidevust hakkavad tulevikus hoidma tema pojad,» ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

Parimaks arstiks valiti erakorralise meditsiini ja ägedate infektsioonide osakonna arst Ülle Uustalu, kes töötas pärast TÜ arstiteaduskonna lõpetamist kirurgina, hiljem peamiselt lastearstina, pärast kaasaegse residentuuri lõpetamist aastal 2002 sai temast lastearst. Kolleegid iseloomustavad teda kui tarka, kiiret, sõbralikku, usaldusväärset, sihikindlat ja ülimalt aktiivset arsti. Tal on suurepärased manuaalsed oskused ja väga lai profiil. Uustalu tegeleb pidevalt enesetäiendamisega. Lisaks põhitöökohale arstina tegutseb ta kirglikult EMOs, Päästeametis ja Arstide Liidus.

Parimaks noorarstiks valiti hematoloogia-onkoloogiaosakonna arst-resident Maarja Karu, kes alustas hematoloogia ja onkoloogia eriala residentuuris käesoleval aastal. Kolleegide hinnangul oskab ta teisi ära kuulata, on alati sõbralik ja naeratav, jäädes kohe meelde oma innukuse, töörõõmu ja energiaga. Juba residentuuri esimestel kuudel sai selgeks, et lisaks kliinilistele oskustele on tal ka head teadustöö tegemise omadused ja tal on tal õnnestunud tutvustada end meditsiiniringkonnas laiemalt. Tema osalusel valmistati ette ja esitati «Eesti lapseea lümfoblastsete leukeemiate 15 aasta ravitulemused» Balti Hematoloogia konverentsil lõppeva aasta oktoobris.

Parimaks õeks valiti allergoloogiateenistuse vastutav õde Kairi Nigul, kes on töötanud oma erialal aastaid. Kairi teeb oma tööd südamega ja põhjalikult, valdab ja tunnetab oma eriala täiuslikult. Ta on aus, otsekohene, sõbralik, usaldusväärne, põhimõttekindel ja vastutustundlik. Ta on õppimisvalmis ja ärgas omandama uusi meetodeid. Teda on korduvalt palutud teisi õpetama ka väljaspool lastehaiglat, sest tema loengutes on selgust, konkreetsust ja palju praktilisust. Kolleegide sõnul on ta õde, keda iga päev vähemalt paar korda päevas arstiks peetakse. Tema juurde tahavad lapsed rõõmuga minna.

Parimaks noorõeks valitud Marina Zenin tuli kirurgiaosakonda tööle 2015. aastal abiõena õpingute kõrvalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, alates 2016. aasta suvest töötab ta osakonnas õena. Marina on uuendusmeelne, vastutulelik ja empaatiline, tema suust ei kuule sõna «ei» – kui kuidagi ei saa, siis kuidagimoodi ikka saab. Vabadel hetkedel tulevad patsiendid temaga juttu puhuma, sest ta on usaldusväärne ja leiab lastega kergesti ühise keele.

«Parimate arstide ja õdede tunnustamine enne jõule on lastehaiglas iga-aastane oodatud suursündmus,» ütles Tallinna Lastehaigla juhataja Katrin Luts. «On väga tänuväärne, et Tiit Kõuhkna on võtnud oma südameasjaks toetada tublisid meedikuid – inimesi, kes oma igapäevatöös aitavad pidevalt teisi. Selline tunnustus on haigla töötajatele väga oluline, sest annab kinnitust, et nende tööd märgatakse ja väärtustakse ning see omakorda motiveerib patsientide heaolu nimel edasi pingutama.»

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla on suurim lastehaigla Eestis. Haiglas on 173 voodikohta ja 29 päevastatsionaari kohta. Aastas ravitakse 12 000 last, neist ligi 400 on ravil intensiivraviosakonnas. Ambulatoorseid vastuvõtte on aastas 165 000 ning igal aastal opereeritakse rohkem kui 6000 last.