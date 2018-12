Valga haigla liitus Tartu Kliinikumi e-infosüsteemiga

Eestis on võimalik näha haiguslugude andmeid digiloost ja lugeda kaugelt röntgenpilte, kuid haiglate infotehnoloogiasüsteemid on erinevad ja nad ei näita tervikuna kõike. Valga haiglal ja TÜ Kliinikumil on nüüd ühtne e-infosüsteem.