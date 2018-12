Vähiravifond küsib, haigekassa vastab: kas tõesti on olemas mitte kulutõhusaid inimesi?

Kui palju kulub haigekassal tänavu raha vähiravile?

2018. aasta andmed pole veel kokku võetud, meil on esialgsed andmed 11 kuu baasilt. Eriarstiabi kogukulu onkoloogiale on umbes 108 miljonit eurot. Sealhulgas haiglaravimid umbes 28 miljonit ja soodusravimid umbes 20 miljonit. Tähtis on, et vähiravi puhul on inimesele apteegist soetatavate ravimite puhul soodustus 100 protsenti, inimene peab maksma ainult 2,5 eurot retseptitasu.

Mitu inimest tänavu haigekassa kulul vähiravi saavad?

Ligikaudu 50 000 inimest.

Millised uued vähiravimid lisanduvad 2019. aastal haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirja?

1. jaanuarist 2019 lisame kompenseeritavate ravimite nimekirja seitse uut vähiravimit. Neid vajab kokku ligi 200 inimest ja nende eest maksame ligi 3,3 miljonit eurot aastas. Näiteks on ravikindlustatud patsientidele uuest aastast kättesaadavad ravimid kopsukasvaja, luuüdi kasvaja, mao- ja söögitoru kasvaja, neerukasvaja, lümfisüsteemi kasvaja ja leukeemia raviks.

Vähiravifond panustab tänavu vähiravimitesse 2,5-3 miljonit eurot. Haigekassal kulub vähiravimitele 48 miljonit eurot. Kas võib järeldada, et juba üle viie ja varsti ligi kümme protsenti Eestis vähiravimitele kuluvatest summadest katavad annetajad?

Haigekassa poolt vähiravisse investeeritud 156 miljonit eurot moodustab Eesti vähiravist kokku pigem 98 protsenti. Heategevus katab täiendavalt umbes kaks protsenti. On väga südantsoojendav, et Eestis on palju inimesi, kes on nõus lisaks ravikindlustusmaksule vähiravi täiendavalt toetama.

Tahame rõhutada, et väga, väga suurel enamikul juhtudel maksab haigekassa Eesti elanike vähiravi peaaegu täies mahus kinni. Juhud, mil haigekassa ei kompenseeri või lõpetab kompenseerimise, on sellised, kus haigus on avastatud väga hilja või on ravi kestnud kaua ja mingil hetkel leiavad arstid, et haigekassa poolt kompenseeritud kallid ravimid enam selle vähivormi vastu selles staadiumis ei toimi. Otsus tuleneb raviarstide konsiiliumi diagnoosist, seda otsust ei tee haigekassa töötajad üksi. Heategevusfondid on appi tulnud just sellistel puhkudel – turul võib leiduda mõni uus ravim, mille kohta usutakse, et ta võib inimesele lootust pakkuda ja elu pikendada.

Kui haigekassa toetab aastas 50 000 inimese vähiravi, siis fond aitab tänavu üle 250 inimese - see on 0,5 protsenti haigekassalt abi saanutest. Vähiravifond pakub diagnoosist tulenevalt vähematele inimestele kallimaid ravimeid kui haigekassa. Summana on vähiravifondi tulemus suurem kui aidatud inimeste arvus.

Siit jõuame paratamatult ravimite hindadeni. Haigekassal on ravi rahastamisel jätkuvalt rahalised piirangud. Ravimikomisjon annab meile ette summad, mille piiresse peab ravimi hind jääma. Meile on selgelt ette antud soovitus, milline peab olema ravimi kliiniline tõenduspõhisus – teadusuuringutest tulenev teadmine, et ravim on tõhus, tõesti ravib inimese terveks, või parandab oluliselt elukvaliteeti. Fondil on kallite, uuemate ja veel mitte nii põhjalikult uuritud ravimite ostmisel vabad käed. Annetustel põhinevad heategevusfondid ei eksisteeri ainult Eestis, nii toetatakse ravimeid ja raviviise kõikjal maailmas.