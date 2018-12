Leiti ohutum eesnäärmevähi ravimise viis

Eesnäärmevähk on ravitav, eriti kui see avastatakse varakult ega pole levinud teistesse organitesse, kirjutab Medical News Today. Ravi ja kõrvalmõjud võivad osutuda aga ebameeldivaks. Eesnäärmevähi raviks on seni kasutatud kiiritus – ja keemiaravi, krüoteraapiat ehk külmravi, eesnäärme ja seda ümbritseva koe eemaldamist.