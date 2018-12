Kas tead, miks 30. eluaastates on pohmellid hullemad?

Samuti jõuab alkohol verest kergesti ajurakkudeni. Alkoholimolekulid hakkavad ühilduma keha talitlust suunavate retseptoritega ja sel on organismile laiahaardeline mõju. Alkoholi tarbimine muudab vastuvõtlikumaks ka haigustele, millele on geneetiline eelsoodumus.

Alkoholi tarbimine vanemate inimeste seas süvendab terviseprobleeme nagu luude hõrenemine, diabeet ja maohaavandid, see on seotud ka dementsuse varase ilmnemisega. Samuti võib see viia erinevate vähivormide, seedeprobleemide ja pankreatiidi tekkeni, tõsta vererõhku. Alkohol tekitab muutusi veresoontes ja südames, sestap ei pruugi regulaarsed tripsutajad saada aru, kui neid on tabanud infrakt, sest organismi valutundlikkus on alanenud.