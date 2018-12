Oluline põhjus, miks ei tunne inimesed omaenda kehalõhnu

Inimese nina on võimeline tundma suisa miljoneid erinevaid lõhnu, kirjutab Reader’s Digest. Kui aga omaenda kaenlaalustest paiskub õhku higilõhna, nagu ikka vahel juhtub, ei pruugi me seda tajuda. Teadlaste hinnangul võib seda nimetada «lõhnaväsimuseks», kui inimene omaenda kehalõhnu ei tunne ning tegelikult on see hea asi. Põhjus on selles, et meie kehalõhn on tuttavlik ja enda oma, mistõttu harjub haistmismeel sellega ära ning lõpetab selle tuvastamise.

Philadelphia Monelli lõhnakeskuse psühholoog Pamela Dalton selgitas, et inimese nina asub välja filtreerima tuttavlikke aroome, et teha ruumi võimele tajuda uusi lõhnu. Osaliselt on see seotud ellujäämisvõimega - näiteks ootamatu kõrbe- või suitsulõhn teeb meid ärevaks ja ettevaatlikuks. Samas tekitab ahvatleva värske pitsa aroom uudishimu, et kust seda küll saada võiks. Kui sellised aroomid meist mööduvad, hakkavad ninas tööle lõhnaretseptorid, et tuvastada lõhna komponendid ning saata ajule signaal, kas peame põgenema lõhnast eemale (näiteks suitsulõhna puhul) või jooksma selle poole (pitsa suunas).