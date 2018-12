Enne ja pärast: vaata, kuidas tohterdas kirurg patsiendi kaaniravist kahjustatud jalga

«Mõtlesin, et jagan aastalõpuks ühte positiivset tulemust, mida traditsiooniline meditsiin suudab saavutada isegi siis, kui eelnevalt on haiguse kulgu kiirendatud alternatiivravi meetoditega. Tegemist on ühe ja sama patsiendiga, kellel on arterite lupjumine kriitilise jalaisheemia vormis – tegemist on gangreeni algusega. Esimene pilt on enne arterite šunteerimist, teine pilt kolm nädalat hiljem. Nagu näha, verevarustuse parandamisel on positiivne efekt haavandite kinnikasvamisele – haavandid on muutunud väiksemaks ning pindmisemaks. Ja mis kõige tähtsam, jalg enam ei valuta!» kirjutab Palmiste täna sotsiaalmeedias.