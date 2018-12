Isade sünnitusjärgne depressioon mõjub eriliselt halvasti nende teismelistele tütardele

Tüdrukud kogesid 18-aastasena depressiooni tõenäolisemalt, kui nende isal oli see esinenud laste sünni järgselt. Pojad ei paistnud aga mõjutatud olevat, leidis Cambridge´i ülikooli ja Londoni Imperial Kolledži uuring. Uurijad arvavad, et tüdrukud võivad olla tundlikumad selle suhtes, kuidas isad nendega suhtlesid, kui nad olid beebid. Kui poiste jaoks oli suhtlusel vaid lühiajaline efekt, siis tüdrukute puhul ulatus mõju kaugemale. Uurijate sõnul vallandab isade sünnitusjärgne depressioon vaimse tervise häire ka emadel. Uuringust ilmnes samuti, et isade depressioon suurendas terve pere stressitaset ning see võis olla üks tegur, mis tütreid mõjutas.