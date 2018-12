Teadlased avastasid, kuidas kanepi tarvitamine muudab sperma DNAd

Nad jagasid rotid kahte rühma, vahendab News Medical. Ühele grupile anti tetrahüdrokannabinooli (THC) ja teisele mitte. See on kanepi aktiivne ühend, mis põhjustab kaifi ja teisi psühholoogilisi muutusi organismis. Teise uuringu osana koguti spermaproovid meestelt, kes suitsetavad kanepit iga nädal. Samuti võeti proovid kontrollgrupilt, kes ei olnud kanepit tarvitanud elu jooksul rohkem kui kümme korda ning kindlasti mitte viimase poole aasta jooksul. Tulemustest nähtus, et nii inimeste kui rottide puhul oli kanepiühendite tarbimisel tekkinud oluline muutus spermatosoidide geenides.