Barista päästis uut neeru vajava kliendi elu

Nicole McNeil on teenindaja Starbucksis, mille pikaaegne klient on olnud 41-aastane Vince Villano. Aastate jooksul on mehest ja naisest head tuttavad saanud. Ühel päeval märkas McNeil, et mees on eriliselt morn ning istus temaga jutuajamiseks maha. Sellele vestlusele järgnes aasta kestev teekond, mis kulmineerus sellega, et McNeili abikaasa loovutas ühe oma neeru Villanole, päästes sellega mehe elu.