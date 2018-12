Nahaarst avaldab: kui tihti ja kuidas peaksid tegelikult nägu pesema

Paljud arvavad, et nägu peaks pesema vaid meigi eemaldamiseks või kui see tundub must. «Tegelikult on soovitatav pesta nägu kaks korda päevas,» ütleb dermatoloog Jennifer Haley ajakirjas Healthline. Näopesu kordade arv ei ole isegi nii tähtis kui viis, kuidas sa seda teed. Eriti oluline on õhtune näopuhastus.

«Meigi, mustuse ja rasu eemaldamine aitab valmistada nahka ette hooldustoodete kasutamiseks, samuti parandab see naha öist taastumist ja uuenemist,» räägib doktor Haley.

Kõigepealt kasuta õrna meigieemaldit. Pooridest eraldub öö jooksul toksiine ja kui need on ummistatud, ei ole see hea naha tervisele ega väljanägemisele. Ummistunud pooridega võitlemiseks võid kasutada topelt puhastamise meetodit – kõigepealt eemalda õliga meik ja suurem mustus, seejärel pese nägu leebe näopesuvahendiga. Silmameigi korralikuks eemaldamiseks kasta vatitikk meigieemaldusvedelikku ja puhasta silmade ääred, sealset nahka õrnalt koheldes.

Kui seep pole just loodud spetsiaalselt näo pesemiseks, ära siruta kätt selle järele! Tavalised seebid võivad muuta naha pH taset, mis ajendab seal bakterite ja pärmseente kasvu. Kasuta spetsiaalselt näopesuks loodud tooteid. Inimestel on kalduvus otsida hästi vahutavaid näopesuvahendeid, arvates nende puhastavad omadused olevat paremad, aga tegelikkuses võivad ilusad vahumäed just näo kasulikud naturaalsed õlid hävitada. Eelista naturaalseid puhastusvahendeid.

Kasuta näopesuks leiget vett. Siinkohal tuleks purustada müüt, et kuum vesi avab poorid ja külm suleb need. Ekstreemsed veetemperatuurid võivad põhjustada hoopis ärritust.

Naha tugev hõõrumine, et see puhtaks saada, võib sealt eemaldada liigselt häid kaitsefunktsiooni omavaid baktereid. Parim moodus naha puhastamiseks on selle kerge hõõrumine sõrmeotstega minuti või kahe jooksul.

Surnud naha eemaldamiseks vali tooted, mis sisaldavad salitsüül,- piim,- või glükoolhapet või puuviljaensüüme. Lastes neid 60 või 90 sekundit mõjuda, on töö tehtud.

Ihupesuks kasutatavatel käsnadel on aga paljunenud ka halbade bakterite kolooniad ja nende kasutamine näopesuks on halb mõte. Parim tööriist näopesuks on su enese käed.

Ära piirdu lõuapiirkonnaga, vaid mine ka allapoole. Kaelale on kogunenud samuti rasueritis ja mustus, mis vajab eemaldamist. Masseeri sõrmedega kaela, õrnalt ülespoole suunatud liigutustega, et stimuleerida vereringet.

Tupsuta pestud nägu ja kael kuivaks pehme käterätikuga. Õhu käes kuivamine ei niisuta nägu rohkem - nahalt vee aurustumine võib jätta selle veelgi kuivemaks.

Ent ära ka üle pese! Inimesed unustavad, et ka duši all käimine läheb näopesu kordade alla.