Arst annab nõu: kui kaua on normaalne köha käes vaevelda?

Perearst Le Vallikivi kirjutab aga portaalis Kliinik, et köha loomulik kestus peale viirushaigust võib olla isegi 2-8 nädalat - seda kutsutakse «köhasabaks». Sellist köha kutsub esile asendivahetus ning soojast külma või külmast sooja minek. Muretsemiseks pole põhjust, taoline köha on jäänud püsima sellest, et viiruse poolt tekitatud põletiku järgselt on hingamisteede limaskestad üliärrituvad ja reageerivad igale muutusele.