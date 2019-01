Põhjus, miks pühadeaegset kaalutõusu ei tasu liiga tõsiselt võtta

See, et inimesed muretsevad pühadeaegsete ülekilode pärast ning võtavad detsembris tohutult kaalus juurde, on tegelikkuses pigem ülepaisutatud hirm, kirjutab Health. Pühade ajal on küll tõenäoline kaalus juurde võtta, kuid enamike inimeste jaoks pole kaalutõus siiski märkimisväärne, et see oluliselt nende välimuses silma paistaks või tervist ohustaks.

Meditsiiniajakirjas New England Journal of Medicine avaldati rahvusvaheliste andmetega uuring, kus selgus, et pühadeaegne kaalutõus moodustab vaid kuni 0,7 protsenti inimese keskmisest kaalust terve aasta jooksul. Seega näiteks 70 kilo kaaluva inimese jaoks on see vaevu pool kilo. Ka Journal of Obesity avaldas hiljuti pühadeaegse kaalutõusu uuringute kokkuvõtte, millest ilmnes, et keskmine kaalutõus on 0,2-1 kilo ehk üsna ebaoluline.

Samas pidid teadlased viimases uuringus tõdema, et ülekaalulised seisavad tõenäolisemalt silmitsi suurema kaalutõusuga ning see võib neid jaanuaris ka rohkem morjendada kui neid, kes on normaalkaalus või väikses ülekaalus.

Kui isegi kaalult vastu vaatav number pole oluliselt suurenenud, on see paraku «jõulukink», mida ei saa tagastada. Kui suudad paar lisakilo juurde süüa vähem kui nädalaga, siis kahjuks ei õnnestu neid sama kiirelt jäädavalt kaotada.

Selleks, et kaalutõus peatada ning jõulukilod turjalt raputada, järgi neid kolme lihtsat reeglit:

Alusta päeva toeka hommikusöögiga. Kui sööd hommikul valkudest ja kiudainetest pakatava hommikusöögi, hoiab see kõhu pikalt täis ega tekita päeva jooksul söömasööste. Ideaalis võiks hommikusöögist saada ligi 20-30 grammi valku ning vähemalt kuus grammi kiudaineid. Viimaste hulk võiks päevas ulatuda 25-35 grammini. Toitainete hulka saab lihtsasti jälgida toitumisprogrammides. Head variandid hommikusöögiks on näiteks munapuder köögiviljade ja täisteraleivaga või Kreeka jogurt värskete marjade ja suhkruta müsliga.

Hinda oma unetunde. Kui pikale veninud jõulu- ja uusaastapeod möödas, on aeg oma uni kontrolli alla võtta ning välja puhata. Piisav ja hea uni aitab kaalulangusele kaasa, sest tõstab energiataset, suurendab tahtejõudu ning ennetab sellega ülesöömist. Tänavuses uuringus selgus isegi, et kui varem keskmiselt viis tundi magavad inimesed hakkasid öösel magama vähemalt seitse tundi, sõid nad järgmisel päeval ligi 200 kalorit vähem. Juba sellisest suurusjärgust võib piisata, et pühadeaegne kaal tasapisi kaduma hakkaks.