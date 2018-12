Mõjukas põhjus, miks tasub pähkleid enne söömist leotada

Pikaajalisem leotamine neutraliseerib pähklitest antitoitained ehk ühendid, mis takistavad kehal toitaineid kergemini omastada. Pähklite ja seemnete leotamisaeg on väga erinev - keskmisest tugevamaid pähkleid (mandlid, metspähklid, Kreeka pähklid, makadaamiapähklid jt) on hea leotada 7–12 tundi, kuid India pähklitele sobib neljatunnine leotamine, kuna need on hästi pehmed. Leotatud pähklitest saab väga palju maitsvaid toite valmistada, samas saab neid edukalt niisamagi süüa, kuna need muutuvad leotades mõnusalt krõmpsuks.