Kaine jaanuari head tervisemõjud annavad tunda üllatavalt kaua

Juba varemgi on tõestatud, et alkoholist hoidumine tõstab energiataset, turgutab (näo)naha seisukorda ning aitab hoiduda kaalutõusust, ent seni peeti neid efekte lühiajaliseks. Professor Richard de Visser viis läbi uurimuse 800 inimese seas, kes võtsid 2018. aasta jaanuaris alkoholist pausi. Selgus, et kui varasemaga võrreldes tarbisid osalejad alkoholi keskmisel 4,3 päeval nädalas, siis pärast kainet jaanuari kahanes see number 3,3 päevani ehk osalejad vähendasid alkoholitarbimist ka pärast kainusekuud. Tarbitud alkoholiühikud langesid aga samamoodi 8,6-lt 7,1-ni ning purjakil oldud kordade arv kuus langes 3,4-lt 2,1-ni.

Ka alkoholismiga võitleva fondi Alcohol Change UK esimehe Richard Piperi hinnangul võib kaine jaanuar osutuda elumuutvaks. «Imeline asi kaine jaanuari juures on see, et alkoholist hoidumine ei pruugi piirduda vaid jaanuariga. 31 päeva jooksul on võimalus kogeda, et alkoholi pole vaja selleks, et lõõgastuda, lõbutseda või sotsiaalne olla. See tähendab, et terve järgneva aasta vältel saame teha alkoholi osas paremaid otsuseid ning vältida liigset joomist,» sõnas ta.