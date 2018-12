Rase naine komistas ning pussitas end kogemata kõrisse

Kui naise elukaaslane Troy (32) kööki astus, leidis ta oma seitsmendat kuud raseda naise põrandal lebamas, vahendas Sun. Naine üritas rääkida, ent kurgust tuli vaid kähisevat heli. Mees keeras kärmelt köögirätikust kokku žguti, asetas selle naise kaelale ning kutsus kiirabi. Ashlee usub, et mehe kiire tegutsemine päästiski nii tema kui ka nende veel sündimata lapse elu. «Kukkudes panin käed enda ette, et beebikõhtu kaitsta, kuid unustasin, et mul on nuga käes,» rääkis naine väljaandele kohutavat juhtumit meenutades.

Naine ei saanud kohe arugi, et on end kogemata noaga pussitanud. Ta mõtles esiti, et on end lihtsalt kriimustanud, kuniks tundis, et kaela ümbrus läheb niiskeks. Ashlee hakkas rinnakus tundma pitsitust ja sattus paanikasse. Kiirabi jõudes oli naise vererõhk hakanud juba langema ning ta köhis verd. Sel ajal polnud meedikud veel kindlad, kui suurt osa naise hingetorust oli vigastus kahjustanud.

FOTO: Erakogu

Haiglas tehti naisele trahheotoomia ning viidi ta kiirelt operatsioonile. Ashlee meenutas, et teda kohutas arstide hinnang, et võibolla tasuks teha erakorraline keisrilõige. Ta oli sel hetkel 31. nädalat rase. «Minu kaks last sündisid enneaegsena ning seepärast tahtsin kolmandale lapsele ainult parimat,» sõnas ta. Operatsioonilt tulles katsus ta esimese asjana oma kõhtu ning tundis kergendust, et keisrilõiget polnud veel tehtud. «Tahtsin lihtsalt tänada oma elukaaslast ja öelda lastele, kui väga ma neid armastan,» lausus ta.