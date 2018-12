Kaheksa selle aasta kõige veidramat haigusjuhtumit

Juhtumikirjeldused, milles räägitakse individuaalsete patsientide haiguslugusid ei anna sama kaalukat informatsiooni kui uuringud, kus osaleb sadu inimesi. Siiski võivad sellised raportid aidata arstidel haruldastest haigustest paremini aru saada. Live Science toob välja kaheksa veidraimat haigusjuhtumit, mida nad 2018. aastal kajastasid.

1. Mees köhis välja hiiglasuure kopsukujulise vereklombi

36-aastane California mees šokeeris arste köhides välja suure kopsukujulise veretrombi. Mehel raviti tõsist südamehaigust, mille tõttu pidi ta võtma verdvedeldavat ravimit, mis suurendas verejooksude riski. Lõpuks sattus veri siiski tema kopsudesse ning päevi pärast väikeste trombide köhimist tuli äärmusliku köhahoo ajal üles see kuulus bronhiaalpuukujuline veretromb.Mehe seisund oli nii hull, et ta suri nädal peale seda intsidenti haiguse tüsistustesse. Kuna sellise trombi väljaköhimine on niivõrd haruldane, otsustasid arstid sellest pildi avaldada ajakirjas The New England Journal of Medicine.

2. Naine nakatus ajuõgiva amööbiga puhastades nina kraaniveega

Selle asemel, et kasutada keedetud või destilleeritud vett, tarvitas 69-aastane ameeriklanna nina loputamiseks mõeldud seadeldises tavalist kraanivett. Amööb sattus läbi ülemise ninaõõnsuse ta vereringesse, jõudes lõpuks ajusse, kus alustas laastetöid, leidsid arstid asja uurides. Samuti võis olla vesi juba enne kasutamist mõnd aega seisnud. Tavaliselt põhjustab nakatumist aju hävitama hakkavate amööbidega suplemine soojades magevee järvedes või jõgedes. Kraaniveega nina loputamise tagajärjel tekkiv ajuinfektsioon on harukordne juhus.

3. Mehel oli lusikas aasta aega söögitorus kinni

Hiina mees neelas lusika alla kihlveo käigus. Söögiriist jäi pidama söögitorusse, kuid üllataval kombel ei põhjustanud seal mehele mingeid vaevusi. Alles aasta pärast, kui mees sai löögi rindu, tekkisid tal valud rinnus ja hingamisraskused ning ta pöördus arstide poole. Arstid eemaldasid lusika kahe tunniga ning talle ennustati kiiret paranemist.

4. Haruldane ajuinfektsioon, mida seostati orava aju söömisega

New Yorki mehel tekkis äärmiselt haruldane ja surmav ajuhaigus, peale orava aju söömist. 61-aastane mees viidi haiglasse, sest ta hakkas oma mõttevõimet ja reaalsustaju kaotama. Tema pere sõnul oli tegu jahimehega ning nad andsid arstidele teada, et mees oli orava ajusid toiduks tarvitanud. See veider toit pani ta riski alla haigestuda Creutzfeldt-Jakobi haigusesse, mis oli tõenäoliselt mehe surma põhjus.

5. Kadunud kontaktlääts ilmus välja 28 aastat hiljem

Suurbritannia naine kaotas 14-aastasena kontaktläätse sulgpalli mängides ning ei pidanud seda märkimisväärseks. Peaaegu kolm aastakümmet hiljem leidsid arstid selle tema silmalaost. 42-aastane naine läks silmaarsti juurde, sest ta silmalaug paistetas üles ja hakkas alla vajuma. Arstid leidsid naise silmast tsüsti, mille avamisel tuli välja ammu kaotatud kontaktlääts.

6. Kodune jalaseene ravi küüslauguga lõppes nahapõletusega

Suurbritanniast pärit naisel tekkis varbaküünes seeninfektsioon peale küüslauguga ravimist. Küüslauk aga ei toonud oodatud paranemist, vaid tekitas hoopis nahapõletuse. Naine pani toore küüslaugu viilud varba peale neljaks tunniks päevas kuu aja jooksul. Maitsetaimes on aga väävline koostisosa, mis võib nahka põletada ja allergilist reaktsiooni tekitada.

7. Parasiidid naise selgroos

Prantsuse naine kurtis elektrišoki sarnaste sümptomite üle, mis jooksid mööda selga alla. Arstlikul läbivaatlusel osutus see haruldaseks infektsiooniks, mida tekitasid paelusside vastsed tema selgroos. Haigus on Prantsusmaal haruldane ning pole selge, kuidas naine sellega nakatus. Pealuss on levinud koertel ja taluloomadel, lammastel, sigadel ja kitsedel. Naine oli puutunud kokku taluloomade, hobuste ja veistega.

8. Poiss kukkus onnist alla, lihavarda peast läbi ja jäi ellu

10-aastast Xavieri ründasid nädalavahetusel vapsikud ja ta kukkus puuonnist alla, nägupidi otse metallist lihavarda otsa, mis läbistas ta põse ja kogu pea.

Lihavardast jäid õnneks puutumata poisi aju elutähtsad osad ja ta oli pärast kukkumist teadvuse juures, kurtes vapsikute üle. Xavieri isa märkis, et poissi häirisid sumisejad rohkem kui see, et ta näost turritas välja metallvarras.