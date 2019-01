Vegan selts kutsub üles: proovi 21 päeva toituda veganina

Esimesed huvilised said väljakutse läbi teha juba novembris. Seni on väljakutsest osa võtnud üle 400 inimese, sealhulgas mitmed tuntud inimesed, näiteks laulja Laura Põldvere, Tallinna abilinnapea ja keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova ning Vikerkaare toimetaja ja kultuuriajaloolane Aro Velmet.

Põldvere sõnul oli tegu huvitava ja arendava kogemusega, mis avardas tema teadmisi nii keskkonnast kui loomadest. «Üllatas, kuidas paljud arvasid, et tegemist on dieediga, justkui oleks veganlus tore viis kaalust alla võtta. Seda sugugi mitte. Minu vaatepunktist on tegemist eeskätt keskkondliku küsimusega. Väljakutse käigus saadud uudiskirjade abil sain palju targemaks keskkonnaprobleemide osas, mis meie planeedi käekäiku ohustavad,» sõnas ta. Põldvere arvates on hiiglaslik probleem loomade tootmine toorainena, mitte kasvatamine olenditena, ja selle leevendamiseks peaksid kõik oma panuse andma.