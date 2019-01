Perearsti nõuanne: kui palju anda lapsele ibuprofeeni, et see tõesti toimiks

Perearsti sõnul on palavikualandajate pakendi infolehtedel antud suvalised soovitused ravimite annustamiseks, mis on pigem ettevaatlikud ja vihase palaviku puhul ka mõnikord ebaefektiivsed. Ta jagab allpool ibuprofeeni annustamist, mida kasutavad perearstid ja lastearstid.

Ibuprofeeni on Eesti apteegivõrgus saadaval erineval kujul: tabletid ja kapslid erineva tugevusega, kihisevad graanulid ning siirupid 20 mg/ml ja 40 mg/ml. Ibuprofeeni antakse lastele 7-10 mg kehakaalu kilogrammi kohta kolm kuni neli korda ööpäevas ehk kuue- kuni kaheksatunniste vahedega (maksimaalselt 20-40 mg kehakaalu kilogrammi kohta ööpäevas).

Kui vastsündinutel tõuseb palavik esimese (või isegi kuni kolme esimese) elukuu jooksul, ei ole need kodus ravimise ega perearsti juurde minemise lapsed. Kui ühe kuu vanustel beebidel tõuseb palavik, on otsejoones haiglasse sõit, neid lapsi uuritakse ja ravitakse haiglas.

20 kilo kaaluvad lapsed võivad ühekordse annusena võtta 200 mg ibuprofeeni, mis on juba väiksema tableti annus. Seega need lapsed, kes siirupeid ei armasta ja tablettide võtmisega hakkama saavad, võivad julgelt tablette palaviku alandamiseks saada ega pea kümne milligrammi täpsusega enam annuseid arvestama.

Maksimaalset ööpäevast annust ei pea alati ilmtingimata lastele sisse söötma. Palavikku hakatakse langetama, kui see on kõrgem kui 38,5 kraadi või ka madalam, juhul kui see lapse väga loiuks ja õnnetuks muudab. Kui palavik uuesti ei tõuse ja kuskilt ei valuta, siis pole mõtet lapsele rohkem ibuprofeeni anda.