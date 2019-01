Üks sõna, mida ei maksa öelda ärevuse või depressiooniga kimpus lähedasele

Kujutle end kõige masendavamasse ja madalamasse meeleseisundisse. Su sõber üritab nõu anda ja ütleb midagi stiilis: «Miks sa lihtsalt trenni ei tee?» või «Mõtle lihtsalt positiivselt ja/või hinga rahulikult ning kõik saab korda.» Lihtsalt! See on tüüpiline parasiitsõna, mis viitab sellele, et miski (treenimine, lõdvestumine, rahunemine jm) on kergesti tehtav. Tegelikkuses võib selle sõna kasutamine vaimse tervisega kimpus inimesele hoopis negatiivselt mõjuda.

«Igapäevased toimingud, mis teistele näivad lihtsad, võivad ärevushäire või depressiooni all kannatajatele olla vägagi vaevalised,» sõnas Michigani Ülikooli psühhiaatriaprofessor Elizabeth Duval väljaandele HuffingtonPost. Kummagi seisundi raskusaste ei pruugi olla kõrvalseisjale nähtav ning neil on ka raske end olukorraga samastada. Ärevushäire ja depressiooniga inimesed võivad kogeda rõhuvaid ja intensiivseid sundmõtteid, mis päriselt teevadki neil teiste arvates lihtsatele asjadele keskendumise keeruliseks.

Sõna «lihtsalt» vältimine võib tunduda küll ülepaisutatuna, kuid sellel on rohkem kaalu kui arvata oskad. Vestluses inimesega, kel on vaimse tervise mure, võivad ka kergelt üle huulte lipsanud ning mitte pahaga mõeldud fraasid süvendada stigmasid. Nii tekibki neil mõte, et nad ei saa millegagi hakkama.

«Sõnakasutus inimestega suheldes on äärmiselt oluline. See määrab, kuidas me teistest mõtleme ja oma ideesid edasi anname. Keegi ei ütleks ju, et saa lihtsalt üle oma jalaluumurrust või operatsioonist,» märkis vaimse tervise organisatsiooni The Jed Foundation asutaja Victor Schwartz.

Selle asemel, et soovitada, mida vaimse tervise murega isik peaks sinu arvates tegema, anna talle hoopis märku, et tema kogetu on mõistetav ja normaalne. Kasuta näiteks järgmisi väljendeid: