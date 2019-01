Perearst selgitab, miks tasub juba varakult beebile pähkleid anda

Järgneva uuringu idee põhineb väga lihtsal ja geniaalsel tähelepanekul, kirjutab Rospu. Nimelt: Iisraelis elavatel juudi lastel esineb maapähklite vastu allergiat umbes kümme korda harvem kui Ühendkuningriigis kasvanud juudi lastel. Samasugune geneetiline foon, erinev keskkond. Miks on sedasi, et ühes kohas elavatel lastel on eluohtlik pähkliallergia praktiliselt olematu ja teistel mitte?