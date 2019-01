3-aastane poiss lämbus Hispaania uusaastatava järgides

Maiustused, hot dog’id ja viinamarjad põhjustavad teadaolevalt Hispaania laste seas kõige enam lämbumissurmasid. Eriti suures ohus on kuni viieaastased lapsed, kel on väiksemad hingamisteed, samuti on nende neelamisrefleks veel täielikult välja arenemata ning nende keskendumisvõime söömisele on väga kerge kaduma.

Kõrva-, nina- ja kurguarstide liidud on juba varemgi hoiatanud, et pole ohutu süüa üks viinamari iga kord, kui kell aastavahetusel lööb. Kui on soov siiski 12 viinamarja alla kugistada, soovitavad nad osta väikseid seemneteta viinamarju ning jätta igaühe söömisel 3-5 sekundit vahet, et oleks võimalik need läbi närida ning mitte hingamisteid blokeerida.