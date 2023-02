Loe, millised on viis enim sõltuvust tekitavat ainet maailmas

Eksperdid on koostanud nimekirja viiest kõige sõltuvusttekitavamast ainest maailmas ning mitu neist on legaalsed. CNN vahendab nimekirja, mille on koostanud keemikud, psühhiaatrid ja farmakoloogid.

1. Heroiin

Loomkatsed on näidanud, et see opioid suurendab aju premeerimissüsteemis dopamiini taset 200 protsenti. Lisaks sellele, et see on kõige sõltuvusttekitavam narkootikum, on see ka üks ohtlikumadest. Surma põhjustav doos on vaid viis korda suurem kui annus, mis peaks tekitama kaifi. Heroiin on nimetatud ka teiseks kõige kahjuttekitavamaks uimastiks nii kasutajatele kui ühiskonnale.

2. Kokaiin

Kokaiin sekkub otse aju dopamiini kasutusse. Sisuliselt takistab kokaiin neuronitel dopamiinisignaali välja lülitamist ning tekitab ebanormaalset aktiivsust aju tasumehhanismis. Umbes 21 protsenti inimestest, kes kokaiini proovivad, satuvad sellest mingil hetkel elus sõltuvusse.

3. Nikotiin

Nikotiin on peamine sõltuvusttekitav aine tubakas. Suitsetades imendub nikotiin kiiresti kopsudesse ja kandub edasi ajju. 2002. aastal oli Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul maailmas rohkem kui miljard suitsetajat ning usutakse, et tubakas tapab 2030. aastaks kaheksa miljonit inimest aastas. Rottidega tehtud uuringutes tõstis nikotiin ajus dopamiini taset 25–40 protsenti.

4. Barbituraadid

Barbituraadid on kesknärvisüsteemi pärssivad ained, mida kasutati algselt ärevuse ravimiseks ja uinumiseks. Need sekkuvad aju keemilisse signalisatsioonisüsteemi, mille mõjul erinevad ajuosad «lülituvad välja». Madalates doosidel tekitavad barbituraadid eufooriat, kõrgetes doosides võivad olla aga surmavad, sest takistavad hingamist. Nendesse sõltuvusse sattumine oli levinud siis, kui ained olid kättesaadavad retseptiravimitena. Sõltuvus vähenes märgatavalt, kui need asendusid uute ravimitega.

5. Alkohol