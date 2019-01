Uuring: veiselihast loobumine päästaks miljoneid elusid

Organisatsioon märkis, et veiselihast loobumine langetaks toitumisega seonduvate surmade arvu 2,4 protsendi võrra. Rikkamates riikides võiks see ennetada lausa viit protsenti sellistest surmadest, edastas WEF.

Uuringus leiti, et enamik positiivseid mõjusid oleksid tuntavad jõukamates riikides, kus veiseliha tarbimine on kõrgel tasemel ja kus seetõttu on eriti kasulik rohkem kiudaineid tarbida. Uuringus ei täpsustatud, kui palju inimesi ülemaailmselt toitumisega seonduvalt surevad või mis tõved sellega seotud on. WEF teatas aga, et ennetada saaks miljoneid surmajuhtumeid.