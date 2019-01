Kirurg lükkab ümber veenilaienditega seotud müüdid

Veenilaiendid jäsemetel ei ole eluohtlik seisund - see konkreetne haigus ei põhjusta jalast ilmajäämist, kirjutab Palmiste sotsiaalmeedias. Isegi kui kellegi tuttaval või naabril või vanaisal on tehtud gangreeni tõttu amputatsioon, siis see ei ole seotud varem sellel jäsemel olnud veenilaienditega.

Kirurg paneb südamele, et veenilaiendid on krooniline haigus, mis tähendab, et kõik meditsiinilised soovitused on mõeldud haiguse paremaks kontrolli all hoidmiseks, mitte tervistumiseks. Kahjuks ei ole veel leitud määret või tabletti, mis olemasolevad veenilaiendid kaotaks ning pärsiks uute tekkimist.

Veenilaiendid ei pruugi olla vanainimeste haigus, vaid esimesed veenilaiendid võivad tekkida puberteedieas - iga hormonaalne kõikumine põhjustab täiendavalt veenilaiendite tekkimist. Veenilaiendid ei ole ainult naistel, vaid ka meestel, kuid nemad pööravad sellele tõenäoliselt vähem tähelepanu.

Palmiste sõnul jääb lõviosa veenilaienditest kosmeetiliseks probleemiks, kuid sellegipoolest võib lasta neid korrigeerida, et inimene ei peaks oma «triibuliste» jalgade tõttu end halvasti tundma. Sellisel juhul on tähtis, et nii patsient kui ka korrigeerimist läbiviiv arst oleksid eesmärgis enne kokku leppinud.

Samas tekib mõnikord veenilaiendist krooniline venoosne puudulikkus, mis võib viia halvasti paraneva haavandini. Sel juhul soovitab kirurg lasta võimalikult palju veenilaiendeid korrigeerida varakult, juba kosmeetilises faasis.