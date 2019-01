Ema loodab, et kaheksakuuse tütre päästab kriitilisest seisust ravi Saksamaal

Mariya Polyashova kogub annetusi oma raskes seisundis tütre Ariella raviks Saksamaal. Eesti haigla on naise abitusse seisundisse jätnud ja talle paistab, et tehtud uuringud on lapse seisundit vaid halvendanud. Tallinna Lastehaiglast öeldi Postimehele, et nad antud juhtumit ajakirjandusele ei kommenteeri.

Ariella sündis tervena Tallinnas 23. aprillil 2018. aastal. Raseduse ajal ega sünnitusel ei leitud lapsel ühtegi probleemi ning tema areng näis normaalne. Esimest korda tekkisid emal lapse pärast mured, kui ta oli 3,5-kuune. «Tundus, et laps ei arene nagu eakaaslased, kuid perearsti sõnul oli temaga kõik korras,» rääkis Polyashova.

Pere sõitis suveks Ukrainasse sugulaste juurde ja seal käidi lapsega pediaatri, silmaarsti, neuroloogide ja kardioloogide juures. Tulemusena leiti tal südameprobleem, avatud arteriaalne juha. Arteriaalne juha peaks sulguma iseenesest kohe peale sündi, kuid Ariellal ei olnud seda juhtunud. Avatud juha kaudu täituvad kopsud liigse verega ja hingamine raskeneb. Samuti kahtlustas neuroloog harvaesinevat mitokondriaalset haigust.

Pere tuli tagasi Tallinnasse ning Ariella sai kohe kardioloogi juurde, kes kinnitas avatud arteriaalse juha diagnoosi ning tüdruk pandi kohe haiglasse, et ka teisi sümptomeid uurida. Tüdruk saadeti Tartusse südameoperatsioonile, mille järgselt tema seisund veelgi halvenes. «Kontrastvedelikud, mida operatsioonil kasutati, tegid ta olukorra väga kriitiliseks. Ta hingamine katkes ja ta pandi intensiivravisse,» rääkis Polyashova.

Ema sõnul võitleb Ariella oma raske seisundiga vapralt ning on juba kolm korda intensiivravist välja saanud. FOTO: Erakogu

Nüüd on tüdruk kahel korral hingamise lõpetanud ja sattunud kolmel korral intensiivravile. «Arstid ei teadnud, mida temaga teha ning tegelikult muutus tüdruku seisund peale uuringuid halvemaks. Näiteks pandi uuringuteks silmatilku, mis tegid tema seisundi hullemaks,» rääkis Polyashova.

Väidetavalt pole lastehaigla arstidel sellist juhtumit varem olnud ning siiani on Polyashova sõnul öeldud vaid, et diagnoosi ei ole võimalik panna. «Mulle öeldi lastehaiglast, et nad ei tea, mis tal viga on, kuid andsid Ariellale 98-99-protsendilise võimaluse, et ta sureb. Arstid ütlesid, et võivad küll seda juhtumit uurida, kuid sellest on kasu vaid peale lapse surma ja minule järgnevate laste planeerimiseks,» sõnas murest murtud ema.

Ariella koos kolmeaastase venna Jasoniga. FOTO: Erakogu

Lastehaiglast öeldi talle, et nad ei saa midagi teha, kui lapse seisund halvemaks läheb ning talle välisriiki ravile saatmist ei võimaldata. «Mulle öeldi, et kui ma tahan midagi ette võtta, siis pean seda tegema oma raha eest,» rääkis Polyashova. Ta loodab saada abi Saksamaa Charité Ülikooli kliinikust, kus on väidetavalt selliste keeruliste juhtumitega rohkem kogemusi ning selleks ka eraldi osakond. Hetkel on pere saatnud mitmeid taotlusi Euroopa kliinikutesse, kuid ootavad veel kindlat vastust.

Selleks, et saata tütar välismaale ravile, tuleb esmalt tasuda 25 000 eurot transpordilennuki ja meditsiinimeeskonna eest ning see raha on õnnestunud juba kokku koguda. Polyashovat aitavad raha kogumise ja annetuste haldamisega teised emad, kelle lapsed on olnud samas olukorras. Naise sõnul on juba umbes teada, et koos transpordi ja esimese kliiniku maksega läheb tütre raviks kokku 70 000 eurot ning hetkel on neil õnnestunud koguda juba 43 551 eurot.