Kas sinagi oled terve elu valesti nina nuusanud?

Meditsiinikirjandusest leiab üksikuid, kuid ometi inetute tagajärgedega juhtumeid agressiivsest nuuskamisest, vahendab Men’s Health. Nende hulka kuuluvad näiteks rebenenud söögitoru ning rasked peavalud, mis on tingitud liigsest survest koljule. Üsna ebatõenäoline, kuid siiski võimalik on nuusates vigastada ka oma kõrvakilet või silmakoopaid. Üldiselt on neil juhtudel juba olnud olemasolev trauma või läbitud operatsioon, mis on patsiendi näopiirkonna tundlikumaks muutnud. Näiteks kui luu, mis ühendab silmi või aju ninaõõnega, on väga õrn, siis võibki agressiivne nuuskamine näopiirkonna vigastusi tekitada.