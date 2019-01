Medicumi esindaja Tuus-Laulule: kummaline on süüdistada tervishoiu probleemides erategijaid

Olen nördinud Marika Tuus-Laulu sõnavõtu pärast, mis solvab tervishoiutöötajaid. See on äärmiselt küüniline olukorras, kus äsja on lõppenud haigekassa riigihankeprotsess eraomanduses olevatele tervishoiuteenuse osutajatele. Kas Tuus-Laul ei ole teadlik, et erakliinikutelt ostab riik teenust koefitsiendiga 0,85 ehk erakliinikutes osutatav eriarstiabi on vähemalt 15 protsenti odavam haigekassa hinnakirjast? Paraku on ka näiteid, kuidas samadel erialadel on riiklikes haiglates ravijuhu hinnad kuni poolteist korda kõrgemad erakliinikutest, mis suurendab veelgi hinnakääre riigi kasuks.