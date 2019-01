Neli uskumatut juhtumit, kus patsiendid on end ise opereerinud

3. Keisrilõige käepäraste vahenditega

Mehhiklanna emainstinkt oli nii tugev, et naine oli valmis lapse nimel oma elu ohtu seadma. FOTO: LOIC VENANCE / AFP

See enesekirurgia juhtum leidis aset 2000 aasta märtsis eraldatud Mehhiko külas, kus ligipääs arstiabile peaaegu puudub. 40-aastane kaheksa lapse ema kandis oma üheksandat last. Olles kaks aastat tagasi juba ühe lapse kaotanud, kartis naine peale tunde kestnud tulemuseta sünnitust, et see juhtub uuesti. Meeleheitlikus hirmus laps kaotada otsustas ta endale ise keisrilõike teha. Esmalt jõi naine kolm tugevat alkohoolset jooki ning avas seejärel oma kõhu kööginoaga.

Tema juhtumit kirjeldavas teadusartiklis mainitakse, et naine kasutas looma tapmise oskusi ning kogu protseduur võttis aega tund aega. Vabastatud vastsündinud poiss hakkas kohe hingama. Seejärel lasi naine ühel oma lastest kohalik õde kutsuda, kes ta kinni õmbleks. Õde asetas ema soolestiku tagasi paika ning nõelus naise kinni tavalise õmblusnõela ja puuvillase niidiga. Peale seda kõike jõudis naine lähimasse haiglasse, mis on kaheksa tunni kaugusel. Ta vajas küll ulatuslikku ravi, kuid paranes nii hästi, et sai juba kümne päeva möödudes haiglast välja. Artiklis mainivad autorid, et see on näide emainstinkti väljendumisest, kus ema paneb oma järglaste säilitamiseks ohtu nii oma turvalisuse kui ka elu.

4. Veel üks tülikas pimesool

Pimesool ehk ussripik on paremal alakõhus asuv väike osa jämesoolest. FOTO: Roberto Biasini / PantherMedia / Roberto Biasini

Dr Evan O´Neill Kane oli Pennsylvania Kane Summiti haigla omanik, kes ei suutnud ära oodata oma põletikulise pimesoole eemaldamist ning otsustas seda ise teha. Kuigi tema meeskond ei kiitnud ideed heaks, oli mees nende ülemus ning nad nõustusid vastumeelselt tema sooviga. 30 minuti jooksul süstis dr Kane enda kõhuseina kokaiini ja adrenaliini, lõikas end lahti, leidis pimesoole ja eemaldas selle. Mees väitis hiljem, et oleks operatsiooni kiiremini läbi viinud, kui ülejäänud personal poleks operatsioonisaalis nii närviline olnud. Operatsiooni ajal nõjatud Kane liialt ette ning tema soolestik libises läbi haava kõhust välja. Kuigi mehe kolleegid olid šokeeritud, jäi arst rahulikuks ja lükkas need lihtsalt tagasi. Kaks nädalat hiljem oli Kane täielikult paranenud ja tagasi opereerimas. Hiljem põhjendas mees oma valikut sellega, et tahtis teada, milline tunne on endale operatsiooni teha. Samuti tahtis ta näidata, et kergeid protseduure on võimalik läbida ilma võrdlemisi ohtliku üldanesteesiata.