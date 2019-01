Kaalutõus ja depressioon: mida teada beebipillidega kaasnevatest riskidest?

Ravimi mõju võib muutuda naise vanusega ning hormoontablett, mis sobis naisele 18-aastaselt, ei pruugi talle enam sama hästi mõjuda 20. eluaastates või peale lapse saamist, rääkis günekoloog Deborah Bateson portaalile Science Alert.

Rasestumisvastaste tablettide kasutamise ja nende kõrvalmõjude kohta on käibel palju erinevaid müüte. Üks levinumatest on see, et pillide võtmine põhjustab kaalutõusu ning kuigi statistiliselt ei ole sellist seost leitud, võib reaalsuses olla probleem keerulisem. «Kuigi üldist kaalutõusu ei ole rasestumisvastaste vahenditega seotud, teatakse individuaalsete juhtumite põhjal, et osad naised võtavad kaalus juurde ning osad alla ning seda tuleb arvesse võtta,» sõnas Bateson. Seetõttu soovitab ta rääkida arstiga, kui naine märkab midagi sellist, mida enne hormoonravi ei esinenud.

Teine suur kõrvalmõju on depressioon. Ka uuringud on näidanud, et rasestumisvastaseid tablette seostati tuju alanemisega ning naised pidasid oma üleüldist elukvaliteeti peale tablettide võtmist halvemaks.

Ravimi infolehel on märgitud veel mitmed kõrvalmõjud. Ebaregulaarne vereeritus, iiveldus ja rindade tundlikkus võib kaduda, kui keha on uute hormoonidega harjuda jõudnud. Madal libiido ja peavalud võivad aga ära minna alles siis, kui tabletti vahetada.

Kõige tõsisem risk, mida pillide võtmine suurendab on süvaveenitromboosi oht. Kuigi risk on vaid natuke suurem, siis on arsti ülesandeks mitte kirjutada ravimit välja inimestele, kellel on suurem trombirisk. Samuti lisandub pillide võtmisega pisut suurem võimalus haigestuda insulti. Riski suurendab ülekaal, suitsetamine, luupus, vanus üle 35 eluaasta, kõrge vererõhk ja auraga migreen. Kõige murettekitavam on see, et siiani ei ole välja selgitatud põhjust, miks pillide võtmine trombide teket soodustab. Teatakse vaid, et pillide võtmine suurendab mingil põhjusel vere hüübimist, kuid pole teada miks.