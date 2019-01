Kikerherned vähendavad toidus peituvate säilitusainete mõju

Kikerherned on herneste ja ubade järel populaarsuselt kolmas kaunvili maailmas. Need sisaldavad rohkelt taimset valku, mineraal- ja kiudaineid. Kikerhernes sisalduvad kiudained aitavad tasakaalustada veresuhkrut ning langetada kolesteroolitaset, kirjutatakse blogis Tervislik Toitumine .

Samuti aitavad kikerherned erituda seedemahladel, soodustades seeläbi seedetegevust. Kikerherneste glükeemiline koormus on madal, mis tähendab, et nad täidavad hästi ja pikaks ajaks kõhtu. Kikerherned sisaldavad ka foolhapet, mangaani ja on head kaaliumi, raua, magneesiumi, vase, tsingi ja B-grupi vitamiinide allikad. Kauniviljades sisalduv raud on mitteheemne erinevalt loomsetes toiduainetes sisalduvast heemsest rauast. Mitteheemne raud imendub paremini koos C-vitamiiniga, mistõttu võiks kaunvilju süüa koos C-vitamiini sisaldavate toitudega. C-vitamiini sisaldavad rohkelt näiteks astelpaju- ja kibuvitsamarjad.