Endokrinoloog avaldab aeglase ainevahetuse tunnusmärgid

Inimesed kipuvad väga kergesti arvama, et neil on aeglane ainevahetus, kuid tegelikult on see väga harva murede põhjuseks, rääkis portaalile PopSugar New Yorgi endokrinoloog Avigdor Arad. Tema sõnul on peamiselt selliste kaebuste põhjuseks vähene uni, kehv toitumine või ebapiisav füüsiline aktiivsus.