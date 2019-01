Saladuslik haigus: neiul hakkas silmadest verd voolama ja ta jäi pimedaks

Jordyn`i elu muutus alatiseks 12. detsembril, kui ta viidi haiglasse tohutu kõhuvalu ja pidurdamatu verejooksuga, kirjutab Huffington Post. Enne öö saabumist oli teismeline kaotanud salapärasele haigusele nägemise ja peaaegu ka oma elu.

Neiu isa Keith Walker ütles, et arstid polnud kunagi varem midagi sellist näinud ja kuna haigus võib iga hetk uuesti pead tõsta, on tulevik täis ebakindlust. Isa kahtlustab, et probleem võib olla seotud kõhuprobleemidega, mille küüsis tütar on vaevelnud terve elu. Sümptomid on aga tavaliselt taandunud tugevaid antibiootikume kasutades. Et tegu võib olla millegi ohtlikuga, tuli ilmsiks 2017. aasta juulis puhkusreisil. Neiu jäi haigeks: ta hambad ja kõht valutasid ja väljaheites sisaldus verd. Ta kaotas lõhnataju ja maitsemeele, mis pärast siinuste ravimist lõpuks aga taastusid.

Elu oli taas ilus detsembri alguseni, mil paistetasid üles Jordyn`i näärmed ja ta silmadest, ninast ja kõrvadest hakkas verd jooksma. Tütarlaps toimetati haiglasse, kus lamades pidi kuulma, kuidas ta on verest tühjaks jooksmas. Seisund stabiliseeriti vereülekannetega ja ta lasti haiglast välja nädal hiljem.

Rahu ei olnud kauaks. 12.detsembril jooksis ta nina taas verd, hambad valutasid ja silmad hakkasid paistetama. Kahe tunniga paistetas ta nägu üles nii kohutavalt, et neiu silmamunad olid peast välja tulemas ja arstid pidid rõhu alandamiseks tegema sisselõiked laugudesse. Seejärel viidi Jordyn operatsioonile, kus eemaldati silmade ümbert luud, et ajul oleks rohkem ruumi ja rõhk väheneks. Operatsioon päästis ilmselt ta elu, aga mitte nägemist. Kui Jordyn ärkas, oli ta täielikus pimeduses. Nägemisnärv oli saanud paistetuse ja verejooksu tõttu kannatada sel määral, et meditsiin seda enam taastada ei suuda. Viis päeva enne jõule taastati operatsiooniga aga ta silmade ümber toestavad struktuurid.

Arstide sõnul on tegu ilmselt mõne autoimmuunhaigusega ehk immuunsüsteem peab lahingut keha enda vastu.

Neiu on aga öelnud, et ei taha haletsust. Tal jätkus hoopis õpetlikke sõnu: «Hinda seda, mis on sinu ümber. Keegi ei võta seda tavaliselt tõsiselt, kuni see on läinud. Õpi ära tundma ja hindama seda, mis sul on.»