Need kuus märki viitavad, et keha võitleb parasjagu haigusega

Paljud terviseprobleemid ja ka tavalised viirushaigused võivad minna tõsiseks, kui ignoreerida märke, mida keha sulle annab. Portaal Rider´s Digest toob välja mõned ilmingud enesetundes, mis näitavad, et tuleks aeg maha võtta.

1. Külmavärinad

Mõnel haigusel on nii järsk algus, et ühel hetkel oled terve ja järgmisel enam mitte. Väga tüüpiline on selline haiguse vallandumine gripile. Haigus algab äkiliste külmavärinate ja väsimusega. Tavaline viirushaigus algab kerge väsimuse või valutava kurguga ning sümptomid hiilivad ligi aeglasemalt kui gripi puhul. Ootamatud külmavärinad ja palavik on enamasti gripi või bakteriaalse infektsiooni tunnus, millega tuleb kohe tegeleda.

2. Higistad

Tihe higistamine, millega kaasnevad külmavärinad või palavik on levinud bakteriaalse infektsiooni tunnus. Kui tunned, et oled higist läbimärg ning higistad ka öösel, tuleks sellest arstile teada anda. Tugev higistamine ilma näiva põhjuseta on kindlasti murekoht. Seletamatu higistamine võib viidata liiga aktiivsetele higinäärmetele, menopausile, kuid ka südamehaigusele, probleemidele veresuhkruga, kopsuhaigusele või ravimite kõrvaltoimetele.

3. Kõht on korrast ära

Iiveldus, kõhukrambid või kõhulahtisus annab märku, et midagi on kõhuga korrast ära.

Gastroenteriidist ehk soolestiku seina põletikust annab märku iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu ja oksendamine. Enamik inimesi paranevad ilma ravita ning parim mida saad teha, on juua piisavalt vedelikku.

4. Palavik

Madal palavik võib anda märku haigusest ning vajadusest aeg maha võtta.

5. Isu on kadunud

Gastroenteriidi puhul võid tunda, et kõht on täis ja isu pole. Isu puudus või võimetus toitu nautida võib samuti olla märk, et keha võitleb infektsiooniga.

6. Vaimne väsimus