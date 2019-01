Mida kujutab endast piirialane isiksusehäire ja kuidas seda ära tunda?

Emotsioonide torm vallandub äärmiselt kergesti ja ootamatult ning seda kogev inimene on võimetu seda peatama. Osa ajust, mis tegeleb emotsioonide reguleerimise ja kontrolliga on väga nõrk, rääkis Oldham. Kuigi võidakse, arvata, et inimene käitub vaenulikult või veidralt, siis tegelikult ei suuda ta emotsioonihoost välja tulla.

Piirialase käitumishäirega inimesed käituvad sageli impulssiivselt ja ennasthävitavalt. Nad võivad ennast vigastada, sattuda ostuhullusesse, tarvitada narkootikume või alkoholi või isegi enesetappu üritada, et oma ülevoolavaid emotsioone lämmatada. Seda isiksusehäiret iseloomustab ka vähene enesetunnetus. Selle asemel, et olla kindel endas, võtavad nad üle ja peegeldavad ümbritsevate inimeste identiteete. See tähendab, et nende väärtused, eesmärgid või arvamused võivad muutuda hetkega. Tihti võib piirialasele isiksusehäirele iseloomulikku käitumist vallandada hüljatus ja kõrvalejäetus.