Kanal 2 «Jõulusoojus» kogus liikumispuuetega laste toetuseks 115 000 eurot

Eestis on sadu ja sadu lapsi, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu keerulise haiguse tõttu kas üldse kõndida või siis liiguvad väga vaevaliselt. Roboti kasutamine annab võimaluse treeninguks sellise intensiivsusega, mida üks terapeut ilma masina abita tagada ei suuda.

«Jõulusoojus» kogus tänavu annetusi liikumispuuetega laste taastusraviks vajaliku kõnniroboti soetamiseks, et äärmiselt vajaliku aparaati saaksid kasutada ka Lõuna-Eestis elavad lapsed. Kõnnirobotist hakkab saama abi päevas neli kuni kuus liikumispuudega last.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein avaldas suurt tänu kõikidele annetajatele, kes leidsid võimaluse panustada Lõuna-Eestisse väga olulise kõnniroboti soetamisse. «Rõõmsaks tegi ka asjaolu, et saates oma loo rääkinud Kelly ema MTÜ Hoolin Sinust tegi märkimisväärse 1000-eurose annetuse kõnniroboti toetuseks, mis näitab väga selgelt, et peredel on Lõuna-Eestis vajadus roboti järele,» märkis ta.