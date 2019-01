Gripp kogub hoogu, haiglasse on sattunud mitusada inimest

Grippi haigestumine on jätkuvalt tõusutrendil. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Ida-Virumaal, Järvamaal ja Tallinnas. Peamiseks haigestumise põhjustajaks on gripiviirused, nende osakaal on muude viiruste seas 72,5 protsenti.