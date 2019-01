Kergendus vähiravifondile: haigekassa võtab veel kuue moodsa vähiravimi kulud enda kanda

«Rõõmustame, et ravi, mille puhul seni on inimesed pidanud lootma annetajate abile, kuulub nüüd riikliku ravikindlustuse alla. Kuuest ravimist lausa neli on vähiravifondile tuttavad. Aegade jooksul on fond neid soetanud mitmetele inimestele, aidates neil seeläbi ületada ravi mittefinantseerimise kuristiku,» ütles vähiravifondi «Kingitud elu» juhataja Toivo Tänavsuu.