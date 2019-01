Suurbritannias hoogustus ravile allumatu supertripperi levik

Terviseeksperdid hoiatavad, et supertripperi ravi muutub aina vähem efektiivsemaks ning haigusjuhtude arv tõuseb, vahendas The Sun. Inglismaa terviseamet avaldas värskes raportis statistika, et resistentsus kolme peamise gonorröaravimi (tsiprofloksatiin, tsefiksiim ja asitromütsiin) suhtes on märgatavalt tõusnud.

Mullu märtsis levis meedias info briti mehest, kes nakatus supertripperisse reisil, olles vahekorras Kagu-Aasiast pärit naisega. Mehe juhtum pälvis üleilmset tähelepanu, sest ta ei saanud leevendust ühestki eelpool mainitud ravimist. Pärast katsetust kolme ravimiga hakkas ta manustama anibiootikumi ertapeneem, mis näis toimivat.

Inglismaa terviseameti analüüs näitas, et 2017. aasta andmeil oli tsiprofloksatiin võimetu 36,4 protsendi gonorröajuhtude ravis, samas kui aasta varem oli see arv 33,7 protsenti. Asitromütsiinist polnud kasu 9,2 protsendi gonorröajuhtude ravimisel, 2016. aastal oli see arv 4,7 protsenti.

Briti terviseameti mikrobioloog dr Helen Fifer märkis, et ravimata gonorröa võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, sealhulgas vaagnapõletikku, lisaks suurendada viljatuks jäämise tõenäosust. Parim viis selle ennetamiseks on kasutada vahekorras olles alati kondoomi.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil nakatub igal aastal gonorröasse ligi 78 miljonit inimest. Tegu on ühe enamlevinud seksuaalsel teel leviva haigusega. Gonorröa võib peale nakatumist avalduda 1-30 päeva jooksul, tavaliselt 1-6-(14) päeva peale nakatumist. Väga tavalised on ilma sümptomiteta juhud, kirjutab Inimene.ee. Enim tuntud gonorröa vorm on gonokokiline kusitipõletik ehk uretriit meestel. 2-6 päeva peale nakatumist tekib rohke halvalõhnaline mädavoolus kusitist ja peenise ots muutub põletikuliseks. Vahel võib olla kaebuseks ainult valulik urineerimine. Gonokokid võivad kusitist levida kaugemale kuse-suguteedesse ja põhjustada eesnäärme, seemnepõiekeste ja munandimanuste põletikku.