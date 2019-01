Veresoontekirurgi e-konsultatsioon hoiab aega kokku

«Meil on juba näide, kus võtsin patsiendi ravimise perearstilt üle, inimesele on see suur ajavõit. See näitab, et vajadus on olemas ja süsteem on käivitunud väga hästi,» ütles Palmiste.

Veresoontekirurgia ühinemine e-konsultatsioonidega sai teoks tänu teiste erialade positiivsele kogemusele. „Seega oli Palmiste hinnangul loogiline, et ka veresoontekirurgid võiksid sellisel moel perearste konsulteerida. «Hetkel jääb alles võimalus saata patsient meile paralleelselt ka digisaatekirjaga, kuid pikemas plaanis võiks see olla nii nagu allergoloogidel-immunoloogidel, kelle konsultatsioonile saab ainult läbi e-konsultatsiooni.»

Dr Veronika Palmiste. FOTO: Ida-Tallinna keskhaigla

ITK-s konsulteerivad hetkel perearste kaks veresoontekirurgi – Argo Aru ja Veronika Palmiste. «Konsulteerime nii palju kui vähegi võimalik. See on väga hea võimalus, perearst saab kõige kiiremini vastuse oma saatekirjale juba järgmiseks päevaks. Teised võimalused on rohkem aeganõudvad – me kõik oleme lugenud patsiendi arvamustest tavavastuvõtule registreerimisest,» lisas Palmiste.

Tema sõnul on väga oluline e-konsultatsiooni saatekirja kvaliteet. «Perearstil on oluline läbi mõelda, mida ta soovib saada: kas arvamust, mida patsient peaks tegema, et elukvaliteeti parandada või kas operatsiooni on vaja või mitte,» rõhutas ta.

Kui perearst saadab haigusloo e-konsultatsioonile, siis on Palmiste sõnul kaks võimalust: ta annab oma ravisoovitused ja perearst tegeleb patsiendiga edasi või ta võtab ravi üle. «Olenevalt patsiendi seisundist, mille kirjeldus on saatekirjas, võtan ravi üle kas seitsme päeva, 8-42 päeva või 42+ päeva jooksul.»

2013. aastal alustas haigekassa e-konsultatsiooni teenuse rahastamist uroloogia ning endokrinoloogia erialadel. Edaspidi on e-konsultatsiooni võimalusi aina laiendatud. Praeguseks on perearstidel võimalik küsida e-konsultatsiooni kopsuhaiguste, reumatoloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste, pediaatria, neuroloogia, hematoloogia, kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia, allergoloogia-immunoloogia, nefroloogia, sisearsti, psühhiaatria ja günekoloogia erialadel. Sellest aastast laienes e-konsultatsiooni võimalus ka taastusravi ja valuravi, naha- ja suguhaiguste ning veresoontekirurgide erialadele.