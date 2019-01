Kas ma olin eile kehvem arst kui täna või homme parem kui täna? Vaevalt. Ma ei usu, et see mu elu palju muudab. Töötan samamoodi edasi, nagu ma oskan. Ei saa öelda, et Eestis on 17 head arsti, kes on nende aastate jooksul tiitli saanud. Neid on sadu, kes oma tööd südamega teevad.