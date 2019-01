Kõhule kogunenud lisakilod viitavad ajumahu kahanemisele

Uuringus leiti, et ülekaalulistel inimestel, kel on vöökoht võrreldes puusaümbermõõduga suurem, on ka väiksem ajumaht, vahendab Fox News . Arvatakse, et ülekaal mõjub ajumahule ehk hallollusele, mis on vastutav distsipliini, sensoorse taju ja lihaskontrolli eest.

Uuring näitas ka, et need, kel on küll mõned lisakilod, kuid säilinud keskmine puusa ja vööümbermõõdu suhe, säilitavad tavalise ajumahu. Pole selge, kas kõrvalekalded ajustruktuuris tekitavad ülekaalulisust või ülekaal paneb aju muutuma, rääkis uuringu autor Mark Hamer. Samuti leiti seoseid ülekaalulisuse ja kindlate ajupiirkondade kahanemise vahel. Need leiud vajavad edasist uurimist, kuid Hameri sõnul on võimalik, et kunagi võib regulaarne kehamassiindeksi ning puusa-vööümbermõõdu suhte mõõtmine näidata aju tervist.