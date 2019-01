Nurisünnitustes võib olla süüdi hoopis meeste sperma

Seni on seostatud nurisünnitusi peamiselt naise tervisega ning mehe ja tema spermatosoidide seisund on jäetud tähelepanuta. Uue uuringu andmeil määrab aga sperma seisukord raseduse õnneliku kulgemise, vahendab Health24 .

Eelnevad uuringud on väitnud, et sperma mängib rolli platsenta moodustumisel, mis on ülioluline loote hapnikuvarude ja toitainete seisukohalt.