Armastuse võimalikkusest, kui oled ratastoolis ja vajad abi isegi hingamisel

«Ma poleks kunagi arvanud, et teine inimene võib minust nii palju hoolida,» sõnab Patrick. «See on esimene kord, mil kogen naise armastust.» Lizzie ütleb, et see on ka tema jaoks esimene kord sügavat armastust tunda. Praeguseks noorhärra tüdruksõbraks olev naine märgib, et sooviks, et Patrick teaks, et on palju rohkemat kui tema puue ning et ta pole koormaks. «Ja kui ta vajab abi, on mul hea meel talle seda pakkuda.» Lizzie viskab sarkastilise nalja, et vaatamata ahelatele ja raudpommile jala küljes on ta vaba lahkuma, aga pole seda teinud, sest tahab Patrick`iga olla.