Naine ärkas üles haigusega, mis ei lase tal kuulda meeste hääli

Hiinlanna Chen ei kuulnud ühtäkki enam oma armsama häält, vahendab ajakiri Health. Eelneval ööl oli tal olnud halb, nii et ta oksendas. Samuti täheldas ta, et kõrvus vilistab. Sestap hommikul justkui tummfilmi võtetel ärgates teadis ta, et lahti on midagi tõsist.