Teadlased leidsid seose skisofreenia ja suudlemishaiguse vahel

Medical News Today vahendab teadlaste vastset avastust, et skisofreeniahaigetel on veres 1,7-2,3 korda rohkem antikehasid Epstein-Barr`i viiruse vastu kui vaimselt tervetel inimestel. Kui veres leidub antikehasid, tähendab see, et inimesed on viirusekandjad. Teiste viiruste antikehade hulk skisofreeniaga inimeste ja kontrollgrupi vahel ei erinenud.